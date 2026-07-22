Down sendromlu gencin doğum günü pastası itfaiye merdiveniyle geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 18 yaşına giren ve itfaiyeci olmayı hayal eden down sendromlu Nihal Su Ekin için hazırladıkları doğum günü sürprizi kapsamında pastasını itfaiye aracının merdiveniyle ulaştırdı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ekin'in ailesiyle önceden iletişime geçen itfaiye personeli, doğum günü kutlamasını özel bir organizasyonla gerçekleştirdi.



Kutlama kapsamında merdivenli itfaiye aracı Ekin'in evinin önüne getirildi. Elinde doğum günü pastası bulunan bir itfaiye eri, aracın merdiveniyle gencin bulunduğu balkona kadar yükseldi.



Balkonda bekleyen Nihal Su Ekin, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.



İtfaiye ekipleri ayrıca Ekin'e itfaiye eri üniforması hediye etti.



Hayalini kurduğu üniformayı giyen Nihal Su Ekin, itfaiye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çok özel bir görev için merkezden ayrıldığı ve bir hayali gerçeğe kavuşturduğu belirtilerek, "Onun gözlerindeki mutluluğu görmek itfaiye teşkilatımıza büyük bir motivasyon oldu. İyi ki doğdun Nihal, seni iyi ki tanıdık." ifadelerine yer verildi.

