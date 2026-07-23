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        Motokrosçu kız kardeşler, Türkiye'yi uluslararası pistlerde temsil etmek istiyor

        UĞUR SUBAŞI - Küçük yaşlarda başladıkları motokrosta Türkiye şampiyonalarına katılan Melisa ve Mimoza Mete kardeşler, birlikte mücadele ettikleri pistlerde elde ettikleri başarıları uluslararası arenaya taşımak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Motokrosçu kız kardeşler, Türkiye'yi uluslararası pistlerde temsil etmek istiyor

        UĞUR SUBAŞI - Küçük yaşlarda başladıkları motokrosta Türkiye şampiyonalarına katılan Melisa ve Mimoza Mete kardeşler, birlikte mücadele ettikleri pistlerde elde ettikleri başarıları uluslararası arenaya taşımak istiyor.

        Sakarya'da babaları Osman Hamdi Mete'den görerek küçük yaşta motosiklet kullanmaya başlayan 12 yaşındaki Melisa ile 9 yaşındaki Mimoza, 5 yıldır Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'ndaki yarışlarda boy gösteriyor.

        Şampiyonada Melisa motokros kategorisinde 85 cc, Mimoza ise motokros ve süpermotoda 65 cc kategorisinde yarışıyor.

        Adapazarı ilçesinde ormanlık arazide ebeveynlerinin oluşturduğu parkurda yarışlara hazırlanan kız kardeşler, ülkelerini yurt dışında temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.




        - Baba Mete: "Melisa ve Mimoza örnek teşkil ediyor"

        Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Hamdi Mete, AA muhabirine, motosiklet kullanıcısı olması dolayısıyla kızlarının macerasının başladığını söyledi.

        Melisa'nın, emanet aldıkları motosikletle mesire alanlarında motor sürmeye başladığını, daha sonra süreci geliştirerek 2022'de yarışlara katıldıklarını aktaran Mete, lisanslı sporcu olarak beşinci yıllarında olduklarını belirtti.

        Mete, kızların yarıştığı branşın toprak zeminde yapıldığını, kendilerinin başladığı dönemde hiç kız sporcu bulunmadığını ve bu anlamda Melisa ve Mimoza'nın öncü olduğunu vurgulayarak, şu an yarışlarda 9 kız sporcunun boy gösterdiğini kaydetti.

        Motor sporlarını sevdirmek ve çocukları bu sahaya çekmek istediklerini dile getiren Mete, şöyle devam etti:

        "Bu yıl küçük kızım yeni klasmana geçti. Önümüzde 4 yarış daha var. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. İlk olarak mesire yerlerinde çalışıyorduk fakat bazı problemler oluyordu. Birkaç girişimimiz oldu. Daha sonra kullanılmayan atıl duran bir alan tespit ettik kendimiz. Kendi imkanlarımızla bu alanı antrenmana uygun hale getirmeye çalıştık." diye konuştu.

        Mete, antrenman yapabilecekleri başka alanlarının bulunmadığını, kendilerine ulaşan başka ailelerin çocuklarını da kendi imkanlarıyla motosiklet kullanma konusunda ücret talep etmeden yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.




        - Anne Mete: "Kızların başarılı birer sporcu olmalarını istiyoruz"

        Milli karateci anne Miray Mete ise en küçük çocukları 5 yaşındaki Melikşah'ın da motosiklet sürmeye başladığını söyledi.

        Sporcu karakteri dolayısıyla hırslı olduğunu ve çocuklarına da bunu aşılamaya çalıştığını dile getiren Mete, "Kendileri de hırslı ve başarmak istiyor. Korkmuyorlar, Melisa büyük kazalar geçirdi. Antrenmanlarda yer elverişsizliğinden dolayı kazalar geçirdi ama yılmadı devam etmek istedi. Her sporun zorluğu var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anne Mete, olumlu ve olumsuz tepkiler aldıklarını aktararak, "(Kızlar bale ya da cimnastik yapsın) diyenler oluyor. Kendi istekleriyle bu sporu yapıyorlar. Biz de anne baba olarak yanlarındayız ve sonuna kadar destekçileriyiz. Kızların başarılı birer sporcu olmalarını istiyoruz." dedi.

        Bu sporun yayılması ve lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla "Sakarya Ekstrem Motor Sporları Kulübü"nü kurduklarını bildiren Mete, kendilerine ulaşan ailelerin çocuklarına motosiklet ve ekipmanlarını kullandırdıklarını, bu anlamda ilgililerden destek verilmesini beklediklerini vurguladı.




        - Melisa "Rampalardan atlamak heyecan verici"

        Melisa Mete, motosiklet sürmeye 5 yaşında başladığını, babasının kendisine aldığı motorla denemeler yaparak bu spora başladığını anlattı.

        Kardeşinin de daha sonra kendisiyle motosiklet kullanmaya başladığını ve kendilerini geliştirerek yarışlara katılmaya başladıklarını aktaran Melisa, "Kardeşimle yaştan dolayı farklı klasmanda yarışıyoruz. Motor kullanırken mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Rampalardan atlamak heyecan verici. Hedefim yarışlarda Türkiye'yi temsil etmek. Kız motosikletçi olarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mimoza da motor sürerken çok heyecanlandığını dile getirerek, "En sevdiğim şey motosikletle uçmak. Ablamla klasmanımız farklı. Bazen ben geçiyorum bazen o beni geçiyor. Türkiye'mi başka ülkelerde temsil etmek istiyorum." dedi.

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