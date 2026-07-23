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        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

        Sakarya'da açıldıkları botlarla Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

        Sakarya'da açıldıkları botlarla Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.

        AFAD ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine, olumsuz hava koşullarından dolayı gölde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışması başlattı.

        Ekiplerce 1'i engelli 18 kişi kurtarılırken, 17 kişinin de kendi imkanlarıyla karaya çıktığı tespit edildi.

        Olayla ilgili herhangi can kaybı yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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