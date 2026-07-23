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        Sakarya Nehri 2 bin 400 metre kaçak ağdan temizlendi

        Sakarya Nehri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2,4 kilometre kaçak balık ağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sakarya Nehri 2 bin 400 metre kaçak ağdan temizlendi

        Sakarya Nehri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2,4 kilometre kaçak balık ağı ele geçirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Nehri'nin Pamukova ilçesi Çardak mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 10 parça halinde 2 bin 400 metre kaçak uzatma ağı ele geçirildi.

        Öte yandan, ağlara takılan canlı sazan ve yayın balıkları suya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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