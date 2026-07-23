Sakarya Nehri 2 bin 400 metre kaçak ağdan temizlendi

Sakarya Nehri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2,4 kilometre kaçak balık ağı ele geçirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Nehri'nin Pamukova ilçesi Çardak mevkisinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 10 parça halinde 2 bin 400 metre kaçak uzatma ağı ele geçirildi. Öte yandan, ağlara takılan canlı sazan ve yayın balıkları suya bırakıldı.

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