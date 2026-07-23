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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce, 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 300 gram kubar esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme sistemi, uyuşturucu öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 395 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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