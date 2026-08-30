Akyazı'da aile içi tartışma sırasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan baba, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.İ.Ç'nin babası Y.Ç. (57) ve annesi K.Ç'nin (58) de dahil olmasıyla büyüyen tartışmada, kalp rahatsızlığı bulunan Y.Ç, olay yerinde fenalaştı.

Ballıkaya Mahallesi'nde Y.İ.Ç. (32) ve eşi S.Ç. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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