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        Akyazı'da aile içi tartışma sırasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aile içerisindeki tartışmaya dahil olduktan sonra fenalaşan baba Y.Ç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Akyazı'da aile içi tartışma sırasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aile içerisindeki tartışmaya dahil olduktan sonra fenalaşan baba Y.Ç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Ballıkaya Mahallesi'nde Y.İ.Ç. (32) ve eşi S.Ç. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Y.İ.Ç'nin babası Y.Ç. (57) ve annesi K.Ç'nin (58) de dahil olmasıyla büyüyen tartışmada, kalp rahatsızlığı bulunan Y.Ç, olay yerinde fenalaştı.

        Hastaneye kaldırılan baba, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında Y.İ.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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