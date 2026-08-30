Sakarya'da kayıp olarak aranan kişi nehirde ölü bulundu

Jandarma, cesedin, 3 gündür kayıp olarak aranan Gürkan Gencer'e (41) ait olduğunu belirledi.

Türkçaybaşı Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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