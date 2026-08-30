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        Sakarya'da kayıp olarak aranan kişi nehirde ölü bulundu

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Sakarya'da kayıp olarak aranan kişi nehirde ölü bulundu

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Türkçaybaşı Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Jandarma, cesedin, 3 gündür kayıp olarak aranan Gürkan Gencer'e (41) ait olduğunu belirledi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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