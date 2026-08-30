Sakarya ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Fatih Sakar ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törende Doğan, Sakar ve Alemdar askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

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Daha sonra Garnizon Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Engin Vural, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenci Azra Onat da şiir okudu.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

- Kocaeli

İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kocaeli Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Darcan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tebrikleri kabul etti.

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Valilik Yerleşkesi A Kapısı önünde düzenlenen törenle devam eden programda, Aktaş, Büyükakın ve Darcan, askeri araç üzerinden törene katılanların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanlığı adına Mühendis Binbaşı Mert Gürkan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı dinleti sundu.

Tören, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğindeki geçişle sona erdi.

- Karabük

Karabük'te Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Oktay Çağatay, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer ve Belediye Başkanı Yardımcısı Fatih Ustaoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Çağatay, makamında tebrikleri kabul etti.

Millet Bahçesi ve Kent Meydanı'ndaki etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu. Törende ayrıca, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Törene, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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- Bolu

Bolu Anıt Park'ta düzenlenen törende, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ile Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlamalar Kent Meydanı'nda devam etti. Vali Aydın, Tuğgeneral Öztürk ve Belediye Başkan Vekili Özcan, alanda bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Aydın tarafından ödülleri verildi.

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Mehteran gösterisinin de yapıldığı programın sonunda Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin geçişi, törene katılan vatandaşlardan ilgi gördü.

Törene, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, daire müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki kutlama alanında yapılan programda ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet Makas'ın protokolün ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından mehteran ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

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Etkinliklerde komandoların gösterisi beğeniyle izlendi.

Makas, koşu branşında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası'nda dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi.

Kutlama programı, tören geçişinin ardından sona erdi.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Deniz Üsteğmen Tarık Ünal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Jandarma Komando Birliği gösterisinin ardından tören, kortej geçişiyle sona erdi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, makamında tebrikleri kabul ederek vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı.

Belediye Kültür Merkezi önünde düzenlenen geçit töreninde, Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel ile Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanları selamlayarak bayramlarını tebrik etti.

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İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Son olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) römorkörleri Zonguldak Limanı'nda su gösterisi gerçekleştirdi.