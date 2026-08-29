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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, İstanbul'dan Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheli T.Z'yi (31) takibe aldı.

        Kullandığı araçla Anadolu Otoyolu Sapanca mevkisine gelen şüphelinin, ön camından yastık attığı görüldü.

        Yapılan aramalarda, yastığın içine gizlenmiş 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda ise N.M.S.A.G'nin (20) torbacılık yaptığı tespit edildi.

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        Takip sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 3 kilitli poşet ve alüminyum folyo parçası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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