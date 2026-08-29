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        Hendek'te altyapı ve içme suyu yatırımlarının temeli atıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde altyapı ve içme suyu yatırımlarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Hendek'te altyapı ve içme suyu yatırımlarının temeli atıldı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde altyapı ve içme suyu yatırımlarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

        İlçeye daha önce tamamlanan içme suyu hatları, yağmur ve atık suyu hatları, su alma yapıları, sondaj çalışmaları ve depo inşası gibi projelerinin yanı sıra yeni altyapı ağı ve su depoları kazandırılacak.

        Törenda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu dönem 16 ilçede tarihi yatırımlara imza attıklarını söyledi.

        Temeli atılan yatırımın önemine değinen Alemdar, "1 milyar liralık yatırım sadece birinci paket dediğimiz asbest borularının değişmesi, yağmur suyu hatları, eksik kalan kanalizasyonların tamamlanması kapsıyor. Bunun devamında yeni arıtma sistemiyle yaklaşık 2 milyar liralık yeni arıtma tesisini de Hendek'imize kazandıracağız. Nüfusu ve ihtiyaçları her geçen gün artan ilçemizin altyapısını da aynı ölçüde güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Alemdar, vatandaşın musluktan su içebildiğini, sistemin ve arıtma tesislerinin çok güçlü olduğunu belirterek, kayıp ve kaçak oranın azaltılmasının hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sunacağını ve daha büyük hizmetlerin yapılmasına vesile olacağını dile getirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ise ilçede son 2,5 yılda 77 kilometrelik altyapı imalatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Projenin ilçedeki ihtiyaçları karşılayacağını ifade eden Sakallıoğlu, "Yaklaşık 1 milyar liralık yatırım programımızla ise mevcut altyapıyı güçlendirerek Hendek'in gelecekteki su ihtiyacını karşılayacak güçlü ve sürdürülebilir sistem oluşturacağız." dedi.

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        AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya ile Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü'nün de birer konuşma yaptığı törene, Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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