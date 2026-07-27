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        Alternatif kaynaklarla su takviyesi Sapanca Gölü'ne yaradı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Sapanca Gölü'ndeki su stresini azaltmak için devreye aldığı alternatif kaynaklar olumlu etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Alternatif kaynaklarla su takviyesi Sapanca Gölü'ne yaradı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Sapanca Gölü'ndeki su stresini azaltmak için devreye aldığı alternatif kaynaklar olumlu etkisini gösteriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, alternatif kaynaklardan sağlanan düzenli su takviyesinin Sapanca Gölü'nün seviyesine olumlu yansıdığı belirtildi.

        Bugün göl seviyesinin 29,98 metre ölçüldüğü, 27 Temmuz 2025'te ise bu değerin 29,95 metre olarak kaydedildiği aktarılan açıklamada, böylece göl seviyesinin geçen yılın aynı gününe göre 3 santimetre daha yüksek ölçüldüğüne değinildi.

        Açıklamada ayrıca, su takviyesi çalışmaları kapsamında 12 Temmuz'da Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlanan suyun 44 parametreyle yapılan periyodik analizlerle anlık olarak takip edildiği bildirildi.

        Bu kapsamda aktarılan su numunesinin içilebilir olduğunun tüm testlerle onaylandığı bilgisi verilen açıklamada, göletten terfi edilen su ve suyun göle ulaştığı noktadan belirli periyotlarla numuneler alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, numunelerin "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik" ile "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere 44 farklı parametre üzerinden analiz edildiği aktarıldı.

        Yapılan kontroller sayesinde alternatif kaynaktan aktarılan suyun kalitesinin sürekli güvence altında tutulduğu vurgulanan açıklamada, SASKİ'nin hayata geçirdiği pompa sistemi ve yeni iletim hattıyla, göletten alınan suyun 7 kilometrelik güzergahtan geçirilerek göle ulaştırıldığı, bu entegrasyonla göle günlük 80 bin metreküp su iletildiği dile getirildi.

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