Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Rekortmen Avrupa şampiyonu genç milli atlet gözünü dünya rekoruna dikti

        Rekortmen Avrupa şampiyonu genç milli atlet gözünü dünya rekoruna dikti

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yaşayan Balkan ve Avrupa şampiyonu milli atlet Yunus Emre Civelek, Türkiye rekorunun ardından dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Rekortmen Avrupa şampiyonu genç milli atlet gözünü dünya rekoruna dikti

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yaşayan Balkan ve Avrupa şampiyonu milli atlet Yunus Emre Civelek, Türkiye rekorunun ardından dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

        Babasının yönlendirmesiyle 2020'de 11 yaşında atletizme başlayan Sakarya Spor Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yunus Emre; 14, 16 ve 18 yaş altı Türkiye şampiyonalarında başarılar elde etti.

        Uluslararası ilk müsabakasına Slovenya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Atletizm Balkan Şampiyonası'nda çıkan Yunus Emre, 110 metre engelli yarışında 13.32 derecesiyle altın madalya kazandı.

        Yunus Emre, İtalya'da 16-19 Temmuz'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 110 metre engelli finalinde 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırarak birinci oldu. Yunus Emre, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını da elde etti.

        Antrenörü Nilüfer Özen Aslantepe ile çalışmalarını sürdüren Yunus Emre, erkekler 110 metre engelli kategorisinde 12.75'lik derecesiyle ABD'li Ja'Kobe Tharp'a ait dünya rekorunu kırmayı ve olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefliyor.




        - "Derecelerimi geliştirmeyi hedefliyorum"

        Yunus Emre Civelek, AA muhabirine, spora ailesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

        Sporun, gelişimi için kendisini olumlu etkilediğini belirten Yunus Emre, atletizm branşında Türkiye'de 14, 16 ve 18 yaş altı müsabakalarda elde ettiği başarıların önünün açtığını kaydetti.

        Yunus Emre, uluslararası ilk müsabakasına 18 Yaş Altı Atletizm Balkan Şampiyonası'nda çıktığını dile getirerek, burada 110 metre engelli yarışında 13.32 derecesiyle altın madalya kazandığını dile getirdi.

        Ardından İtalya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli finalinde 13.08 derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandığını belirten Yunus Emre, "Antrenörüm Nilüfer hocamla uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandık. Haftanın 6 günü yoğun tempoda çalıştık. Avrupa Şampiyonası'na hak kazanmak için Türkiye'de yarışmak lazım. Yarışarak derecelerimi artırdım, birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na gittim ve orada da birinci oldum." diye konuştu.

        Yunus Emre, güzel şampiyona süreci geçirdiklerini, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdıklarını ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını anlatarak "Bu başarıyı hocama borçluyum, onun sayesinde bu yerlere geldim. O olmasaydı asla yapamazdım çünkü sürekli benimle ilgilendi, sürekli beraberdik, antrenman yapıyorduk." dedi.

        Türkiye rekoru kırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Yunus Emre, "Orada benim ismim yazıyor. Tabii ki alttan gelecekler rekorumu kıracaklar ama sonuçta ben de tarihe yazılmış olacağım." ifadesini kullandı.

        Yunus Emre, derecelerini geliştirmeyi hedeflediğinden bahsederek "Uzun yıllar çalışarak Avrupa ve Balkan şampiyonu oldum, Türkiye rekorunu kırdım. Hedefim dünya rekorunu kırmak ve olimpiyatlara gitmek." dedi.




        - "Çok inanarak finale çıktı"

        Antrenörü Nilüfer Özen Aslantepe de Yunus Emre ile 2020'den beri çalıştıklarını söyledi.

        Aslantepe, sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek "Yunus Emre'nin bir özelliği vardır, çok inanır, hırslıdır. Yapamayacağı bir şey dahi olsa bunun üzerine çok gider. 'İstiklal Marşı'mızı okutacağım ve altın madalyayı alacağım.' diyerek ve çok inanarak final yarışına çıktı. Dediği gibi de oldu. Güzel mücadele etti, ülkemize ve Sakarya'mıza gurur yaşattı." diye konuştu.

        Başarı merdivenleri basamak basamak çıktıklarını dile getiren Aslantepe, sporcusunun gelecek yıl 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda final koşarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını, 2032'de ise Avustralya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        D-650'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı
        D-650'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Ev ve işyerleri ile bir çekici...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Ev ve işyerleri ile bir çekici...
        İş makinesiyle define kazısı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: 5 gözaltı
        İş makinesiyle define kazısı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı: 5 gözaltı
        Serdivan Devlet Hastanesi'nde doğrudan temin usulünde aykırılık sebebiyle 8...
        Serdivan Devlet Hastanesi'nde doğrudan temin usulünde aykırılık sebebiyle 8...
        Pamukova'da 2 otomobil çarpıştı 1'i ağır 7 yaralı
        Pamukova'da 2 otomobil çarpıştı 1'i ağır 7 yaralı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı