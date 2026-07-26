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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

        Yol çalışması nedeniyle Bilecik ve Adapazarı yönünde tek şeritten ulaşım sağlanan D-650 kara yolunun Mekece Mahallesi İznik Kavşağı'nda M.Ç'nin kullandığı 34 NN 8309 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 16 DH 352 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçta bulunan 1'i bebek, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada aracıyla yoldan geçen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Muhammet Sarıgül ile hemşire eşi Deniz Derya Sarıgül de yaralılara müdahaleye yardım etti.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, yaralı bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Doktor Sarıgül, AA muhabirine, "İnsanlara yardım etmek boynumuzun borcu. Durdum ve sordum 'Doktor ihtiyacı var mı?' diye. O şekilde durarak yardımcı olduk, her insanın yapması gereken bir şey. Diğer ambulanslar gelene kadar elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık." diye konuştu.

        Hemşire Sarıgül de kazayı görünce durduklarını belirterek, yardım etmeye çalıştıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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