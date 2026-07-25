Sakarya'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Geyve-Taraklı yolu Ahibaba Mahallesi mevkisinde Agit T. (64) idaresindeki 16 AJU 419 otomobil ile M.S. (61) yönetimindeki 41 ASA 813 çekici plakalı tanker çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki R.T. (34) ve A.T. (45) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelince sıkıştığı yerden çıkarılan Agit T, sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Agit T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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