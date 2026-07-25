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        Sakarya'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Sakarya'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Geyve-Taraklı yolu Ahibaba Mahallesi mevkisinde Agit T. (64) idaresindeki 16 AJU 419 otomobil ile M.S. (61) yönetimindeki 41 ASA 813 çekici plakalı tanker çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki R.T. (34) ve A.T. (45) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelince sıkıştığı yerden çıkarılan Agit T, sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Agit T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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