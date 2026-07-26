Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.



Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı.



Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.



Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.



Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.





Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.



