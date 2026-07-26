Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

        Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

        Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.


        Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Türkiye - Brezilya
        CANLI | Türkiye - Brezilya
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        İlkokulu bitirdiği gün başladığı meslekte 69 yılı devirdi 81 yaşındaki ayak...
        İlkokulu bitirdiği gün başladığı meslekte 69 yılı devirdi 81 yaşındaki ayak...
        Milli kick boksçu Derya'nın ilk dünya şampiyonası heyecanı
        Milli kick boksçu Derya'nın ilk dünya şampiyonası heyecanı
        Sakarya'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı
        Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı
        Hırsızlık girişimi kamerada: Biri kilitli kapıyı açmaya, diğeri paspası alı...
        Hırsızlık girişimi kamerada: Biri kilitli kapıyı açmaya, diğeri paspası alı...