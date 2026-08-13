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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun Sapanca geçişi Kırkpınar mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü tır, Ankara yönünde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırdan dökülen kumun yola savrulması nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine ulaşıma kapatıldı, bölgede araç kuyruğu oluştu.

        Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda temizlik çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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