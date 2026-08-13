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        Serdivan Belediye Başkanı Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Serdivan Belediye Başkanı Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Serdivan Gölpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çelik, belediye bünyesinde 5 sosyal tesisin bulunduğunu söyledi.

        Çelik, Serdivan Gölpark Sosyal Tesisleri'nde birinci etap tadilat çalışmalarını tamamladıklarını ve işletmesini yaptıklarını belirterek, "Burada hemşehrilerimizin hafta sonu yoğun talepleri oluşuyor. Fiyat politikalarımız çok iyi tuttuk, hizmet anlamında güler yüzlü personele sahibiz ve fiziksel ortam olarak tesisi iyi hale getirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

        Yatırımların sadece sosyal tesislerle kalmadığını dile getiren Çelik, "Yaklaşık 300 milyon liralık yatırım bedeliyle, son 1 ay içerisinde Serdivan'da Arabacıalanı yeni pazar yeri, köylü pazarı, kentsel dönüşüm başlangıcı, Aliya İzzetbegoviç parkı ve sahipsiz hayvanlar bakımevi olmak üzere 5 büyük açılış gerçekleştirdik." diye konuştu.

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        Çelik, eylülde 3 açılış ve temel atma töreni yapacaklarını ifade ederek, yazlık ticaret merkezinin kat karşılığı ihalesinin yapıldığını, müteahhitlerin çalışmalarına devam ettiğini, belediyenin çocuk kreşinin ve yenilebilir enerji parkının açılacağını kaydetti.

        İlçenin şantiyeye döndüğünü belirten Çelik, "Serdivan'a 2,2 milyar liralık hem belediye yatırımı hem de devlet yatırımını kazandırmış durumdayız. Kaymakamlık binası başladı, havuzumuz bitmek üzere, 400 milyon liralık sporcu fabrikasının ihalesini gerçekleştirdik. Yoğun çalışma takvimi içerisindeyiz, 7/24 çalışan belediyeyiz." ifadelerini kullandı.

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        Çelik'in gazetecilerin sorularını cevaplamasının ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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