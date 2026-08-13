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        Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca sahillerinde denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca sahillerinde denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

        İlçelerin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle Karasu'da bugün, Kaynarca'da ise 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan Kocaali ilçesinde de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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