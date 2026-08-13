Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca sahillerinde denize girişler yasaklandı

Öte yandan Kocaali ilçesinde de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklanmıştı.

Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle Karasu'da bugün, Kaynarca'da ise 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girişler yasaklandı.

İlçelerin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

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