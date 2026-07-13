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        Beden eğitimi öğretmeni milli bocceci, kariyerindeki ilk altın madalyanın peşinde

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan beden eğitimi ve spor öğretmeni milli sporcu Faik Dursun Öztürk, bocce branşında elde ettiği başarıları uluslararası arenada altın madalyayla taçlandırmak için 20. Akdeniz Oyunları ve Bocce Dünya Şampiyonası'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Beden eğitimi öğretmeni milli bocceci, kariyerindeki ilk altın madalyanın peşinde

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan beden eğitimi ve spor öğretmeni milli sporcu Faik Dursun Öztürk, bocce branşında elde ettiği başarıları uluslararası arenada altın madalyayla taçlandırmak için 20. Akdeniz Oyunları ve Bocce Dünya Şampiyonası'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

        Spor hayatına küçük yaşlardayken memleketi Eskişehir'de tekvandoyla başlayan 34 yaşındaki Öztürk, 2009'da demir bilyelerle oynanan spor dalı bocceye yönelerek bir yılda milli sporcu oldu.

        Milli Eğitim Bakanlığının milli sporcu atamasıyla 2015'te Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Karaadilli Ortaokulu'na, 5 yıl sonra ise Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Paris Ortaokulu'na beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanan Öztürk, okulunun bahçesine kurduğu bocce sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

        Spor kariyeri boyunca 35 altın, 26 gümüş ve 18 bronz madalya kazanan Türkgücü Ülküspor Kulübü sporcusu Öztürk, 18-23 Eylül 2014'te İtalya'daki Dünya Gençler ve Ümitler Volo Şampiyonası'nda bronz, 2022'de Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.

        23 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları'nda ve kasım ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Bocce Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma için ter dökecek olan Öztürk, kariyerinde ilk kez uluslararası kürsünün zirvesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.




        - "Okul çıkışlarında 15 öğrenciyle düzenli çalışıyoruz"

        Faik Dursun Öztürk, AA muhabirine, bu yıl Volo Erkekler Altın Nokta disiplininde Türkiye şampiyonu olduğunu ve liglerdeki puanlama sisteminde birinci sırada yer aldığını söyledi.

        Elde ettiği bu başarılar sonucu Akdeniz Oyunları'nda ülkeyi temsil etme hakkı kazandığını belirten Öztürk, "Şu an antrenmanlarımızı okulumuzda gerçekleştiriyoruz, disiplinli şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Akdeniz Oyunları'ndan sonra kasım ayında Hırvatistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

        Öztürk, boccede kişisel başarıdan ziyade ülkede branşı tanıtmayı amaçladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Aynı zamanda gençlerimize örnek olarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Okul çıkışlarında burada yaklaşık 15 öğrenci var, düzenli şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimiz var, Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Milli takıma inşallah sporcu verebilirsek daha mutlu olacağız. Bu sene gerçekleştirilen 'küçükler' ve 'yıldızlar' kategorilerinde Türkiye şampiyonası düzenlendi. Okulumuz öğrencilerinden Mete Altun ve Ziya Kıvanç Türkiye üçüncüsü oldu."

        Akdeniz Oyunları'nda dördüncü kez yarışacağını dile getiren Öztürk, "Daha önce dünya üçüncüsü olmuştum. Hedefim Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak. Hem mental hem fiziksel olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bocce sürekli antrenman isteyen branş, yani aksatmadan çalışmak gerekiyor. Biz de onu şu an için yerine getiriyoruz. İnşallah hedeflerimiz büyük, ülkemize altın madalya alarak bu gururu yaşatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, demir bilyelerle oynanan ve birkaç disiplini bulunan boccenin 7'den 70'e geniş bir kitleye yayılan ve engel tanımayan spor dalı olduğunu, herkesin boccede başarılı olabileceğini sözlerine ekledi.

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