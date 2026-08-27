Büyükşehir Belediyesinden Sakaryaspor'a destek

Açıklamada, her gün binlerce misafiri ağırlayan sosyal tesislerde satışa sunulan bu ürünlerle Sakaryaspor'a destek sağlanacağı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sarıyer Kola ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, üzerinde Sakaryaspor arması bulunan kutu kolaların Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesindeki sosyal tesislerde satışa sunulduğu ifade edildi.

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