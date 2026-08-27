Büyükşehir Belediyesinden Sakaryaspor'a destek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor'a özel üretilen armalı kutu içeceklerin BELPAŞ tesislerinde satışa sunulmaya başlandığını bildirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor'a özel üretilen armalı kutu içeceklerin BELPAŞ tesislerinde satışa sunulmaya başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Sarıyer Kola ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, üzerinde Sakaryaspor arması bulunan kutu kolaların Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesindeki sosyal tesislerde satışa sunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, her gün binlerce misafiri ağırlayan sosyal tesislerde satışa sunulan bu ürünlerle Sakaryaspor'a destek sağlanacağı kaydedildi.
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