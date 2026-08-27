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        Sakarya'da bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle yaraladı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle ateş ederek yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 01:58 Güncelleme:
        Sakarya'da bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle yaraladı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle ateş ederek yaraladı.

        Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta henüz bilinmeyen sebeple H.Ö. (34) ile 70 yaşındaki kayınpederi H.S. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö, tüfekle kayınpederine ateş etti, H.S, karın bölgesinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı H.S, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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