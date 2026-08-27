Sakarya'da bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle yaraladı

Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı H.S, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta henüz bilinmeyen sebeple H.Ö. (34) ile 70 yaşındaki kayınpederi H.S. arasında tartışma çıktı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle ateş ederek yaraladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.