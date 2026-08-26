Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, karton kutular içinde ayrı ayrı poşetlenmiş halde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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