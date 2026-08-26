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        Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Müşterek çalışmalarda, Y.T'nin (45) kullandığı otomobille Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

        Takibe alınan otomobil, Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda durduruldu.

        Otomobilde yapılan aramada, karton kutular içinde ayrı ayrı poşetlenmiş halde 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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