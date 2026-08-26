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        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bayraktar, fındık sezonunu değerlendirdi

        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fındık sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bayraktar, fındık sezonunu değerlendirdi

        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fındık sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bayraktar, AA muhabirine, bu yıl iklim koşullarının daha iyi seyretmesi sonucu geçen yıla göre daha iyi verimlilik rakamları beklendiğini söyledi.

        Bu yıl kentte 89 bin ton civarında fındık elde edilmesinin beklendiğini aktaran Bayraktar, "Bu son derece olumlu ve memnuniyet verici. Geçen seneye göre bu sene kalitenin de randımanın da daha iyi olacağını görüyoruz." dedi.

        Bayraktar, geçen yıl üreticilerin iklim koşulları, zirai don, kuraklık, kokarca zararlısı ve diğer hastalıklı zararlıların oluşturduğu tahribatlarla önemli kayıplar yaşadığından bahsederek, "Bu sene çok daha iyi rekoltemiz var." ifadelerini kullandı.

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        Kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin barınması, fındık bahçelerine ulaşımı ve birtakım sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara değinen Bayraktar, yaklaşık 17-20 bin mevsimlik tarım işçisinin fındık toplamak için kente geleceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

        Bayraktar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ile Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurullarınca, ailelerinin fındık toplama döneminde çocuklara yönelik sosyal uygulamalar hakkında bilgi vererek, "Bu her yıl yapılan uygulama. Hem bir taraftan küçük işçilerin çalıştırılması engellenirken diğer taraftan da aileleriyle fındık toplama bölgelerine gelen çocukların bu zaman diliminde eğitimlerine, boş vakitlerinin değerlendirilmesine, kişisel becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin ve çalışmaların yapılması da son derece önemli." diye konuştu.

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        Çiftçiler için bol bereketli ve kazançlı sezon olmasını dileyen Bayraktar, fındığın Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi olduğunu ve oradan elde edilen gelirin ülkeye fayda sağladığını sözlerine ekledi.

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