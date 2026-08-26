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        Sakarya'da denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Sakarya'da denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

        İlçelerin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

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