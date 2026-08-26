Sakarya'da denize girişler yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Giriş: 26.08.2026 - 12:14 Güncelleme:
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
İlçelerin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
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