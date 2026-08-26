Sakarya'da denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

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