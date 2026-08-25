GÜNCELLEME - Sakarya'da kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyondan sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü, aracı yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz, kimyasal maddeden etkilendi.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsel ve Akdeniz, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Bölgede temizlik yapan ekipler, çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, gazetecilere, kamyonun sanayi sitesinin girişinde beklediğini belirterek, "Tüm ekipleri çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı 2 vatandaşımız solunum yoluyla ilgili sorun yaşadı. Bilgi alıyoruz onlardan, müşahede altındalar. Ekipler temizliği yaptı, kontrol amaçlı sabaha kadar bu yol kapalı tutulacak." ifadelerini kullandı.

Demirel, temizlik suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na akma ihtimaline karşı önlem alındığını kaydetti.

Kimyasaldan etkilenen Serkan Akdeniz ise yolda seyir halinde arkadaşının yanına giderken motosikletli birinin asitten etkilendiğini gördüğünü ve yanında durduğunu belirtti.

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O sırada kamyonun dörtlülerini yakarak ilerlediğini gördüğünü aktaran Akdeniz, "Işıkların olduğu yerde müsait yere çekti. Yanında durdum, 'halkın içinde durma' dedim, asit halka yayılmasın diye. Peşime takarak Hendek Küçük Sanayi Sitesine çıkarttırdım ve boş alana çektirdim, kanala aksın diye." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, alandan uzaklaşırken Gürsel'in baygınlık geçirdiğini fark ettiğini ve birlikte hastaneye geldiklerini anlattı.

Bedirhan Gürsel de sanayi sitesinin çevresinde yürüdüğünü ve kamyondan sızan asit etkisiyle baygınlık geçirdiğini söyledi.