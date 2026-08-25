Sakarya'da evde uyuşturucu satarken yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Evde yapılan aramada, 18,08 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılan evde suçüstü yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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