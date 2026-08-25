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        Sakarya'da evde uyuşturucu satarken yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılan evde suçüstü yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Sakarya'da evde uyuşturucu satarken yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılan evde suçüstü yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        E.K. (51), E.G. (19) ve H.Y.T'nin (26) birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde sattıklarını belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda, zanlıları, 3 kişiye satış yaparken yakaladı.

        Evde yapılan aramada, 18,08 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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