Hayırsever kadın, zeytinliğini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan hayırsever Aynur Büyük, İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinliğini Jandarma Asayiş Vakfına (JAV) bağışladı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Büyük'e, bağış işlemlerinin ardından JAV Genel Müdürü emekli Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven tarafından teşekkür belgesi ve anı plaketi verildi.

Büyük, gazetecilere, "Her zaman askerimiz için bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Çocukluktan beri asker olmak istedim ama olmadı. Şimdi o kadar memnunum ki, sanki ağır bir yük üstümden kalktı. Askerime feda olsun. Benden çıktığı için gurur duyuyorum." dedi.

Törene, Karasu İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Ceyhun Mert Kurt da katıldı.