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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Emine Erdoğan'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Emine Erdoğan'dan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.


        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, paylaşımında istişare ve değerlendirme toplantısına ait görsellere de yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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