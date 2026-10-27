"Gecenin kraliçesi" dedi, cep telefonuyla kaydettikten sonra doğaya bıraktı Gece kuşunu eliyle yakalayıp görüntüledi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada eldivenli eliyle yarasa yakalayan bir usta, cep telefonuyla kaydettiği yarasayı inceledikten sonra tekrardan doğaya bıraktı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında çalışma yapan çatı ustası, uygulama yaptığı esnada bir yarasayla karşılaştı. Elindeki iş eldiveniyle yarasayı zarar vermeden tutan usta, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde eldivenli elinde tuttuğu yarasayı kameraya gösteren usta, yarasayı bir süre inceledikten sonra yarasayı doğal ortamına saldı.