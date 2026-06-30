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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının ihalesi gerçekleştirildi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü"nün içinde yer alacak yeni belediye hizmet binası projesinin yapım ihalesinin gerçekleştiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının ihalesi gerçekleştirildi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü"nün içinde yer alacak yeni belediye hizmet binası projesinin yapım ihalesinin gerçekleştiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binası için önemli eşiğin geride kaldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Alemdar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttığı "Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü"nün parçası olacak Büyükşehir'in modern yeni hizmet binasının hayata geçirildiği aktarılarak, "Büyükşehir’in modern ve şehrin gelecek vizyonuna yakışır yeni hizmet binası projesi, şehir merkezinde farklı noktalarda süren belediyecilik hizmetini tek bir çatı altında toplayacak, kurumsal işleyiş verimli hale gelecek ve vatandaşlar artık en iyi şekilde ağırlanacak." ifadesi kullanıldı.

        Yeni hizmet binasının 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacağı aktarılan açıklamada, vatandaşın kat çıkarak yorulmaması ve kolay ulaşımı için zemin katta vatandaşa doğrudan hizmet verecek birimlerin yer alacağı bildirildi.

        Açıklamada, bina içerisinde 400 metrekare yeni meclis salonu, 21 hizmet birimi, arşiv ile malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otoparkın yer alacağı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "TOKİ marifetiyle yeni hizmet binamızın ihalesi gerçekleştirildi. Çalışmalarını kısa süre içerisinde başlanacak yeni hizmet binamızla dağınık şekilde hizmet veren birimlerimizi tek çatı altında buluşturacağız. Yeni hizmet binamız şehrimize ve belediyemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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