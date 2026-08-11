Sakarya Kültür Festivali farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturacak

Ayrıca festivalde, 18 Ağustos'ta Orhan Hakalmaz, 19 Ağustos'ta Rumeli Ayhan, 20 Ağustos'ta Karadeniz (Oflu Kadir, Zennure Çaylıkoç ve Ahmet Atmaca), 21 Ağustos'ta Kafkas, 22 Ağustos'ta Mümin Sarıkaya, 23 Ağustos'ta Doğu'dan Nağmeler, 24 Ağustos'ta Roman konserleri düzenlenecek.

Festival kapsamında 18 Ağustos'ta Sakarya Yerel, 19 Ağustos'ta Rumeli-Balkan, 20 Ağustos'ta Karadeniz, 21 Ağustos'ta Kafkas, 22 Ağustos'ta İç Anadolu, 23 Ağustos'ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve 24 Ağustos'ta Roman kültür buluşmaları yapılacak.

Sakarya Yerel Kültür, Rumeli-Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültür buluşmalarının yapılacağı festivalde kültürlerin gastronomi zenginlikleri, lezzet tadım etkinlikleri katılımcılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 18-24 Ağustos tarihlerinde Millet Bahçesi'nde farklı yöreleri, gelenekleri, kültürleri, lezzetleri ve ezgileri aynı çatı altında buluşturacak.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Sakarya Kültür Festivali'nde, 7 gün boyunca konser, lezzet deneyimleri, halk oyunları ve yöresel etkinlikler gerçekleştirilecek.

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