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        Sakarya Kültür Festivali farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturacak

        Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Sakarya Kültür Festivali'nde, 7 gün boyunca konser, lezzet deneyimleri, halk oyunları ve yöresel etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Sakarya Kültür Festivali farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturacak

        Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Sakarya Kültür Festivali'nde, 7 gün boyunca konser, lezzet deneyimleri, halk oyunları ve yöresel etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 18-24 Ağustos tarihlerinde Millet Bahçesi'nde farklı yöreleri, gelenekleri, kültürleri, lezzetleri ve ezgileri aynı çatı altında buluşturacak.

        Sakarya Yerel Kültür, Rumeli-Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültür buluşmalarının yapılacağı festivalde kültürlerin gastronomi zenginlikleri, lezzet tadım etkinlikleri katılımcılarla buluşacak.

        Festival kapsamında 18 Ağustos'ta Sakarya Yerel, 19 Ağustos'ta Rumeli-Balkan, 20 Ağustos'ta Karadeniz, 21 Ağustos'ta Kafkas, 22 Ağustos'ta İç Anadolu, 23 Ağustos'ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve 24 Ağustos'ta Roman kültür buluşmaları yapılacak.

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        Ayrıca festivalde, 18 Ağustos'ta Orhan Hakalmaz, 19 Ağustos'ta Rumeli Ayhan, 20 Ağustos'ta Karadeniz (Oflu Kadir, Zennure Çaylıkoç ve Ahmet Atmaca), 21 Ağustos'ta Kafkas, 22 Ağustos'ta Mümin Sarıkaya, 23 Ağustos'ta Doğu'dan Nağmeler, 24 Ağustos'ta Roman konserleri düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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