Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı

        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı

        Sakarya merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı

        Sakarya merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, internette "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak insanları mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında 203 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        "Ters baktın" cinayetinde 2 sanığa müebbet talebi
        "Ters baktın" cinayetinde 2 sanığa müebbet talebi
        200 liralık bahşiş zarfı almak isterken 101 bin lira ceza yedi Bahşiş almak...
        200 liralık bahşiş zarfı almak isterken 101 bin lira ceza yedi Bahşiş almak...
        Evinin önüne araç park eden sürücüyle tartışıp bıçakla saldırdı
        Evinin önüne araç park eden sürücüyle tartışıp bıçakla saldırdı
        İki üniversitenin öğrencileri bir araya gelerek bilgi alışverişi yaptı
        İki üniversitenin öğrencileri bir araya gelerek bilgi alışverişi yaptı
        Sakarya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı
        Sakarya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa