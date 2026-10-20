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        Sakarya ormanlarında vaşak, geyik ve ayılar fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Sakarya ormanlarında vaşak, geyik ve ayılar fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

        Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Fotokapanlar, geyik, vaşak ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntüleri paylaşarak, "Fotokapan yaban hayatının sevimli anlarını kaydetti." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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