Sakarya ormanlarında vaşak, geyik ve ayılar fotokapanla görüntülendi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar, geyik, vaşak ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.
Orman Bölge Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntüleri paylaşarak, "Fotokapan yaban hayatının sevimli anlarını kaydetti." ifadesini kullandı.
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