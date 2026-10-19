SATSO'da meslek komiteleri üyeleri seçildi

88 meclis üyesinin ve komite başkanlarının da belirlendiği seçimin ardından başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Arifiye ilçesindeki SATSO Hizmet Binası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

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