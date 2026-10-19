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        SATSO'da meslek komiteleri üyeleri seçildi

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meslek komiteleri üyelerinin seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:47 Güncelleme:
        SATSO'da meslek komiteleri üyeleri seçildi

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) meslek komiteleri üyelerinin seçimi yapıldı.

        Arifiye ilçesindeki SATSO Hizmet Binası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

        Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, toplam 210 üyesi bulunan 34 komite oylandı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla oylar sayıldı.

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23. komitede 270 oy alarak birinci oldu.

        88 meclis üyesinin ve komite başkanlarının da belirlendiği seçimin ardından başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

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