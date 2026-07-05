Sakarya Valiliğinden açıklama

Sakarya Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında ve çeşitli dijital platformlarda kentte gerçekleştirildiği iddia edilen fuhuş operasyonuna ilişkin haber ve paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.





Valiliğin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile çeşitli dijital platformlarda "Sakarya'da eğlence mekanlarına yönelik fuhuş operasyonunda 6 yabancı uyruklu kadının gözaltına alındığı, operasyon kapsamında kadınlardan birinin çantasında 'veresiye müşteri listesi' olduğu öne sürülen bir notun ele geçirildiği" yönünde asılsız haber ve paylaşımların dolaşıma sokulduğu belirtildi.





Açıklamada, söz konusu paylaşımlar üzerine ilgili kurumlar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde iddialara konu olayın kentte meydana gelmediği, bu kapsamda herhangi adli ve idari operasyonun gerçekleştirilmediğinin tespit edildiği aktarılarak, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.



Doğruluğu teyit edilmeden paylaşılan bu tür gerçek dışı içeriklerin kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Bilgi kirliliği oluşturarak kamu düzenini olumsuz etkileyebilmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlarına ve doğruluğu resmi makamlarca teyit edilmemiş haberlere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. İlimizle ilgili gelişmelere ilişkin doğru ve güvenilir bilgilere yalnızca Sakarya Valiliği ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının resmi açıklamaları ve iletişim kanalları aracılığıyla ulaşılması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

