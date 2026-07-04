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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışında konuştu:

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışında konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılık gelecek dönemin en kritik noktası. Allah da bize müthiş coğrafya vermiş. Bunun kıymetini bilmemiz, ısrarla devam etmemiz lazım. Sadece ülkemizi doyurmak değil, bütün dünyayı doyurmak da elimizde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 20:32 Güncelleme:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışında konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılık gelecek dönemin en kritik noktası. Allah da bize müthiş coğrafya vermiş. Bunun kıymetini bilmemiz, ısrarla devam etmemiz lazım. Sadece ülkemizi doyurmak değil, bütün dünyayı doyurmak da elimizde." dedi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni", sinevizyon gösterimi ve STB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç'in açılış konuşmasıyla devam etti.

        Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Sakarya'da 126 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu, alanın yüzde 43'ünün sulandığını söyledi.

        Sakarya'nın yıllık 95 bin ton fındık üretimiyle Türkiye 3'üncüsü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kentin dış mekan süs bitkisi üretim alanıyla Türkiye'de 1'inci sırada yer aldığını kaydetti.

        Hisarcıklıoğlu, kentin dane ve slajlık mısırda yılda 380 bin ton üretim yaptığını dile getirerek, "Ayvada Geyve Türkiye üretiminde yüzde 60'la Türkiye birincisi. Yıllık 14 bin ton bal kabağı üreterek Türkiye lideri. Kısaca Sakarya, tarımda Türkiye'de lider şehirlerden birisi." dedi.

        STB'nin Sakarya tarımının hizmetinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bugün çok hayırlı yatırımı hep beraber açıyoruz. Borsamıza modern hizmet binasını şehrimize kazandırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi ve şehrini zenginleştirmeyi amaç edinen, çağdaş yönetim anlayışının eseridir. Şehrin geleceğine yatırımdır." diye konuştu.


        Hisarcıklıoğlu, STB'nin "5 yıldızlı" hizmet verdiğini ifade ederek, "Yönetimiyle, meclisiyle ve çalışanıyla toplam kalite yönetim anlayışı. Bu kapsamda Paris, Londra ve Berlin'de ticaret borsaları hangi standartla hizmet veriyorsa Sakarya Ticaret Borsamızda bu standartta hizmet veriyor." dedi.


        STB'nin hizmetlerine değinen Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılığın işi meşakkatli ama dünyanın geleceğinde dünyayı doyuranlar lider olacak. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor. Orta gelirli gruptakiler tüketici, doğanlar tüketici. Tarım ve hayvancılık gelecek dönemin en kritik noktası. Allah da bize müthiş coğrafya vermiş. Bunun kıymetini bilmemiz, ısrarla devam etmemiz lazım. Sadece ülkemizi doyurmak değil, bütün dünyayı doyurmak da elimizde." ifadelerini kullandı.

        Bankaların uyguladığı yüksek faizlere değinen Hisarcıklıoğlu, iki hafta sonra oda, borsa başkanları ve bankanın genel müdürleriyle bir araya geleceklerini kaydetti.

        Hisarcıklıoğlu, bankalara karşı 2 milyon 600 bin üyelerine kefil olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bankalara 'Riskin yüzde 85'i bende, yüzde 15'i sende. Kimi uygun görüyorsun ver, riskin yüzde 85'ini ben karşılayacağım.' diyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 700 bin üyemize kefil olduk. Geçen yıl Merkez Bankası'nın desteğiyle 'Nefes Kredisi' çıkarttırdık, 60 milyar lira üyelerimize kullandırttık. Sakarya'da geçen sene 892 üyemiz 'Nefes Kredisi'nden faydalandı. Bu sene de 100 milyar lira üyelerimize paket çıkarttırdık. İlk 25 milyar lirası bitti. İkinci parti yani 75 milyar lira çıkınca sizlere oda ve borsaların vasıtasıyla haber vereceğiz."

        Kimsenin fikri, inancı, etnik kökeni ve mezhebinden dolayı ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Biz kardeşiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Birbirimizi sevmedikçe mükemmel insan olamayız. Her insanın hatası, kusuru var. Sizin sizden başka dostunuz yok. Bunu yurt dışında bizzat yaşayarak görüyorum. 80 milyon birbirimizin kardeşiyiz, onun için birbirimizi sevelim." dedi.

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

        Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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