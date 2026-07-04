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        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Yalı Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki kumsal alanda gece saatlerinde F.C.R. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.C.R, bıçakla sırt ve kol bölgesinden yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.C.R'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili şüpheliler A.B.E, G.A, O.E. ve E.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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