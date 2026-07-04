Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 zanlı gözaltına alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yalı Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki kumsal alanda gece saatlerinde F.C.R. ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.C.R, bıçakla sırt ve kol bölgesinden yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.C.R'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili şüpheliler A.B.E, G.A, O.E. ve E.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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