Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler anıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 7 işçi, olayın 6. yılında fabrika önünde anıldı.



Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki işletmenin yakınında bir araya gelen işçilerin yakınlarının yanı sıra müşteki avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri fabrika kapısına yürüdü.



Müşteki avukatlarından Gülşen Uzuner, burada yaptığı konuşmada, işverenlerin ve tespit edilen kamu görevlilerin yargılanması talebinde bulunduklarını anlattı.



Hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz da 6 yıldır kamu görevlilerine, denetleme ekiplerine suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek "Dosyamız Yargıtaydan bozuldu. Büyük patronun cezası Yargıtayca onandı. 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu arkadaş firari, yakalanamıyor. Suç duyurusunda da bulundum. Ben son nefesime kadar bu davanın peşini bırakmayacağım. Burada kaza yok, ‘ölürse ölsün’ mantığı var." dedi.



Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın annesi Hatun Tepeçınar, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve adaletin yerini bulmasını istedi.



Dava avukatlarından Elvan Olgun da 7 işçinin 6 yıl önce hayatını kaybettiğini söyledi.



Burada bulunmalarının ve ailelerin haykırışlarının sebebinin kaybettiği canları anmak aynı zamanda bir daha benzerleri yaşanmaması için yetkililere seslenmek olduğunu ifade eden Olgun, şöyle konuştu:



"Buradaki haykırışlar başka canların gitmemesi aynı zamanda bundan sorumlu olanların da hesap vermesi içindir. Dosyamız Yargıtayda, sonucunu bekliyoruz. Yargıtay Ceza Dairesinin bir an önce kararını vermesini istiyoruz. Bu kararların gecikmesi, davaların uzaması, bu işlere tevessül edenlerin cesaret bulmasına sebep oluyor. Yargıtayın ceza alınmadıkça birbirine eklenen bu kötü örnekleri de görerek olası kasttan cezalandırılmaları yönündeki temyiz talebimizi incelemesini ve adalet beklentisine cevap vermesini bekliyoruz."



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut ise Dilovası'nda 7 canın kaybedildiğini belirterek "Bugün havai fişek fabrikasında hayatını kaybedenlerin yıl dönümü. Hepsini rahmetle anıyorum. Bunlara sebep olanların en ağır cezaları almasını istiyoruz. Biz adalete güvenmek istiyoruz, adalet istiyoruz. Artık emekçilerimiz ölmesin. Buradaki arkadaşlara desteğe geldim." diye konuştu.



- Olay ve dava süreci



Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.



Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Öte yandan, patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanmıştı.



8 duruşmanın yapıldığı davada, ikinci celsede iş güvenliği uzmanı Aslı B. ve üçüncü duruşmada sorumlu müdür Asiye A. ile Erşan Ö, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmişti.



Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.



Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C'ye verilen hapis cezasını onamış, Yaşar C. hakkındaki kararı ise eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi sebebiyle bozmuştu.



Yargıtay, sanık Hasan Ali V. hakkındaki kararı orantılılık ilkesine aykırı şekilde az ceza tayin edilmesi, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı B. hakkındaki hükmü ise yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükümler kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi nedeniyle hukuka uygun bulmamıştı.



Yargıtay'ın kararının ardından sanıklar yeniden yargılandı.



26 Eylül 2025'te yapılan karar duruşmasında Yargıtayın bozma ilamına uyulmaması ve kararda direnilmesi yönünde hüküm kuran mahkeme heyeti, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C'nin "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri ve 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar vermişti.

