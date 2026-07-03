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        Sakarya Valiliğinden açıklama

        Sakarya Valiliği, kentte olduğu iddia edilen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan sahipsiz köpeğin ölümüyle ilişkili görüntüye yönelik inceleme ve araştırmalar sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Sakarya Valiliğinden açıklama

        Sakarya Valiliği, kentte olduğu iddia edilen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan sahipsiz köpeğin ölümüyle ilişkili görüntüye yönelik inceleme ve araştırmalar sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.


        Valiliğin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi, asılsız bilgi ve paylaşımların yayılmasının engellenmesi amacıyla konunun ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiği belirtildi.


        Vatandaşların bu tür durumlarda resmi kurumlar, Valilik, ilgili güvenlik ve idari birimlerle doğrudan iletişime geçmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi, görüntü ve paylaşımlara itibar etmemelerinin önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, kentte olduğu iddia edilen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan sahipsiz köpeğin ölümüyle ilişkili görüntüye yönelik inceleme ve araştırmalar sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.


        Açıklamada, kamu düzeninin korunması ve doğru bilinçlendirme yapılması adına gerekli açıklamaların gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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