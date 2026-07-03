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        Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 00:13 Güncelleme:
        Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi.


        Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediyesi zabıta ekiplerince ruhsat denetimi sırasında gelen ihbar üzerine ilçede bulunan bir sucuk üretim tesisinde kontrol gerçekleştirildi.

        İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.

        Kaçak ürünler imha edilirken, işletme sahibine "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

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