Sakarya'da haziran ayında 31 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen ay boğulma tehlikesi geçiren 31 kişiye müdahale etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan cankurtaranların, Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde 31 vatandaşı boğulmaktan kurtardığı kaydedildi. İhbar üzerine 41 olaya müdahale edildiği, kaybolan 10 çocuğun da bulunarak ailelerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, 54 kilometrelik sahil şeridinde, vatandaşların güvenliği amacıyla 48 kulede 76 cankurtaranın görev yaptığı bildirildi.

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