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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Rehberi'ne eklediği "Anlık Otopark Doluluk" özelliğiyle sürücüler, otoparkların doluluk oranını ve boş park yeri sayısını anlık olarak görüntüleyebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Rehberi'ne eklediği "Anlık Otopark Doluluk" özelliğiyle sürücüler, otoparkların doluluk oranını ve boş park yeri sayısını anlık olarak görüntüleyebilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dijital belediyecilik uygulamalarının örneği olan Kent Rehberi platformuna "Anlık Otopark Doluluk" özelliğini ekledi.

        Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen yeni özellikle kullanıcılar, Kent Rehberi üzerinden otoparkların konumunu, toplam kapasitesini ve anlık boş park yeri sayısını harita üzerinden görüntüleyebilecek.

        Uygulama, ilk etapta Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki katlı otoparkta hizmete alınırken, ilerleyen süreçte diğer otoparklarda da kullanıma sunulması hedefleniyor.

        - Tever, vatandaşları Sakarya Kültür Yolu Festivali'ne davet etti

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, vatandaşları 4-12 Temmuz'da düzenlenecek Sakarya Kültür Yolu Festivali'ne davet etti.

        Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kültürel mirasın yaşatılması ve şehirlerin marka değerinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Tever, kentin kültürel, tarihi ve sanatsal zenginliklerini ön plana çıkaracak festivalin Sakarya'nın tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağını bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kültür ve sanat alanında hayata geçirilen projelerin Türkiye'nin her köşesine yayıldığını ifade eden Tever, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu vizyonun en önemli örneklerinden olduğunu bildirdi.

        Tever, organizasyonun kentte hayata geçirilmesine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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