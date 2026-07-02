Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Rehberi'ne eklediği "Anlık Otopark Doluluk" özelliğiyle sürücüler, otoparkların doluluk oranını ve boş park yeri sayısını anlık olarak görüntüleyebilecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dijital belediyecilik uygulamalarının örneği olan Kent Rehberi platformuna "Anlık Otopark Doluluk" özelliğini ekledi.



Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen yeni özellikle kullanıcılar, Kent Rehberi üzerinden otoparkların konumunu, toplam kapasitesini ve anlık boş park yeri sayısını harita üzerinden görüntüleyebilecek.



Uygulama, ilk etapta Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki katlı otoparkta hizmete alınırken, ilerleyen süreçte diğer otoparklarda da kullanıma sunulması hedefleniyor.



- Tever, vatandaşları Sakarya Kültür Yolu Festivali'ne davet etti



AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, vatandaşları 4-12 Temmuz'da düzenlenecek Sakarya Kültür Yolu Festivali'ne davet etti.



Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kültürel mirasın yaşatılması ve şehirlerin marka değerinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



Tever, kentin kültürel, tarihi ve sanatsal zenginliklerini ön plana çıkaracak festivalin Sakarya'nın tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kültür ve sanat alanında hayata geçirilen projelerin Türkiye'nin her köşesine yayıldığını ifade eden Tever, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu vizyonun en önemli örneklerinden olduğunu bildirdi.



Tever, organizasyonun kentte hayata geçirilmesine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.



