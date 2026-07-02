SUBÜ'den trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi Can için taziye mesajı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can için taziye mesajı yayımladı.



Üniversitenin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Can'ın trafik kazasında kaybedildiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Acımız ve üzüntümüz büyük. Kıymetli hocamızın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı içinde yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yine aynı mezarlıkta defnedilecektir. Allah rahmet eylesin."

