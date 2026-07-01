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        Sakarya'da sentetik uyuşturucu imal edip satan 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Sakarya'da sentetik uyuşturucu imal edip satan 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda, D.B. (31) ve M.A'nın (28) kaldıkları ikamette sentetik uyuşturucu madde imal edip sattıkları bilgisine ulaşıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin 3 kişiye uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda, D.B. ve M.A. gözaltına alınırken, 57,07 gram sentetik uyuşturucu, 33 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen içi dolu ve 75 gram içi boş aseton kutusu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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