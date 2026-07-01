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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde 703 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde 703 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce iki ilçede düzenlenen operasyonda 626'sı sentetik olmak üzere 703 gram uyuşturucu, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 100 mililitre aseton ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı, diğer şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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