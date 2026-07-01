Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde 703 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.



Ekiplerce iki ilçede düzenlenen operasyonda 626'sı sentetik olmak üzere 703 gram uyuşturucu, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 100 mililitre aseton ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı, diğer şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

