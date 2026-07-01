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        Sakarya'da 859 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 859 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Sakarya'da 859 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 859 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Serdivan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 859 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi T.T. (40) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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