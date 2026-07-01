Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı

        Sakarya'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı

        Sakarya Valiliği, 10 Temmuz'a kadar kent genelinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve benzeri eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Sakarya'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı

        Sakarya Valiliği, 10 Temmuz'a kadar kent genelinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve benzeri eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi, katılımcıların güvenliğinin temini ile kritik kamu kurum ve altyapılarının korunmasının büyük önem arz ettiği belirtildi.

        Açıklamada, sosyal medya ve açık kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, zirve öncesi, esnası ve sonrasında NATO karşıtı gruplar ile terör örgütleri ve bunlarla irtibatlı şahısların protesto ve provokatif eylem arayışı içerisinde olabilecekleri, ayrıca sosyal medya üzerinden dezenformasyon faaliyetleri nedeniyle kamu düzeninin bozulabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

        Bu kapsamda, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri ile İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri doğrultusunda Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülen etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen resmi tören, anma, kutlama programları, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlı etkinlikler hariç olmak üzere il genelinde yapılması muhtemel her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, protesto ve oturma eylemi, çadır kurma, açlık grevi, stant açma, afiş, pankart ve benzeri tüm eylem ve etkinliklerin 1 Temmuz saat 00.01'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi ve grupların il sınırlarına giriş, çıkış ve geçişlerine izin verilmemesi kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın öldü
        Sakarya'da devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın öldü
        Traktöre bağlı ilaçlama motorunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Traktöre bağlı ilaçlama motorunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
        Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının ihalesi gerçekleştirild...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının ihalesi gerçekleştirild...
        Sapanca Gölü'nde 200 personelle temizlik çalışması yapıldı
        Sapanca Gölü'nde 200 personelle temizlik çalışması yapıldı
        Sapanca Gölü'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi
        Sapanca Gölü'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi