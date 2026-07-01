Sakarya'da eylem ve etkinlikler 10 Temmuz'a kadar yasaklandı

Sakarya Valiliği, 10 Temmuz'a kadar kent genelinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve benzeri eylemlerin yasaklandığını bildirdi.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi, katılımcıların güvenliğinin temini ile kritik kamu kurum ve altyapılarının korunmasının büyük önem arz ettiği belirtildi.



Açıklamada, sosyal medya ve açık kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, zirve öncesi, esnası ve sonrasında NATO karşıtı gruplar ile terör örgütleri ve bunlarla irtibatlı şahısların protesto ve provokatif eylem arayışı içerisinde olabilecekleri, ayrıca sosyal medya üzerinden dezenformasyon faaliyetleri nedeniyle kamu düzeninin bozulabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.



Bu kapsamda, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri ile İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri doğrultusunda Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülen etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen resmi tören, anma, kutlama programları, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlı etkinlikler hariç olmak üzere il genelinde yapılması muhtemel her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, protesto ve oturma eylemi, çadır kurma, açlık grevi, stant açma, afiş, pankart ve benzeri tüm eylem ve etkinliklerin 1 Temmuz saat 00.01'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi ve grupların il sınırlarına giriş, çıkış ve geçişlerine izin verilmemesi kararlaştırıldığı ifade edildi.



