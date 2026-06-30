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        Sakarya'da devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün ilaçlama tankının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Süngüt Mahallesi'nde fındık bahçesinde A.Y. (54) yönetimindeki 54 NB 232 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Araçtaki H.Y. (57), traktöre bağlı ilaçlama tankının (holder) altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        H.Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Kocaali İlçe Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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