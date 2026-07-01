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        Sakarya'da arıcılar yeni sezon için bal hasadına hazır

        UĞUR SUBAŞI - Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sakarya'da hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, yeni sezonda bal sağımı için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Sakarya'da arıcılar yeni sezon için bal hasadına hazır

        UĞUR SUBAŞI - Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Sakarya'da hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, yeni sezonda bal sağımı için gün sayıyor.

        Endemik türler, zengin bitki örtüsü ve bal üretimine uygun ağaç çeşitliliğine sahip Sakarya'nın arıcıları, iki hafta içinde bal sağımına başlayacak.

        Doğal florası, yüksek rakımı ve az bulunan kestane türleriyle dikkati çeken bölgede sağımı yapılan, güçlü aroması, koyu rengi ve yüksek antioksidan değeriyle bilinen coğrafi işaret tescilli "Kocaali Çam Dağı kestane balı" başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde üretilen çiçek ve yayla balları, Türkiye genelinden de talep görüyor.

        Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, kentin orman ve yaylalarında arıcılar tarafından çeşitli ballar üretildiğini söyledi.


        Bu sezon kovan başına 8 ila 10 kilogram bal alacaklarını öngördüklerini belirten Ör, "Geçen yıl 1700 ton bal üretimi yapıldı. Şu anda 89 bin kolonimiz var. Bu yıl sayı artıyor, bahar mevsimi de güzel geçti. 803 üyemiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        - "Destekleri, projelerle üyelerimize yansıtmaya çalışıyoruz"

        Oğul arı, ana arı, arı sütü, propolis ve arı zehri üretimi de yapılan kentin zengin bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Ör, Azerbaycan Peşekar Arıcılar Birliğince 21-25 Ocak'ta Bakü'de düzenlenen "11. Arıcılık Konferansı" kapsamındaki bal yarışmasında "Sakarya kestane balı"nın birinci seçildiğini kaydetti.

        Balı uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Ör, "Organik bal üretiyoruz. Panel, seminer gibi eğitimlerle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız destekleri, projelerle üyelerimize yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Ör, 10-15 günlük süreçte bal sağımının başlayacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:


        "Geçen yıla oranla daha yüksek rekolte bekliyoruz. Bir mevsim 45 gündür, çiçek açar ve kapanır. 45 günün ortasında bir hafta vardır. İlk başta polen, sonra bal verir. Bu 45 günlük sürecin en verimli haftasındayız. Bu hafta bizim için çok önemli. Havalar böyle devam ederse beklentinin üzerinde rekolte çıkabilir."

        Sakarya'da 42 yıldır arıcılık yapan Hüseyin Baş, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nin ormanlık alanlarında kestane balı ürettiğini, 104 kovanının bulunduğunu ve 1 ton civarında sağım yapmayı beklediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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