MİNE YILDIRIM - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve 26 şehri kapsayan "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin 9'uncu durağı Sakarya, doğası, tarihi yapıları, sanat merkezleri ve kültür mekanlarıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Kentte 4-12 Temmuz tarihlerinde ilk düzenlenecek festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.



Tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olan Sakarya doğal güzellikleri, çok katmanlı kültürel yapısı, yaşayan el sanatları ve zengin mutfak kültürüyle festival süresince kültür ve sanatla iç içe atmosfer sunacak.



Festival kapsamında Haluk Levent 4 Temmuz'da, Ferhat Göçer 5 Temmuz'da, Demet Akalın 6 Temmuz'da, Sefo 7 Temmuz'da, Ebru Yaşar 8 Temmuz'da, Resul Dindar 9 Temmuz'da, Bayhan 10 Temmuz'da, Oğuzhan Koç 11 Temmuz'da, Kıraç 12 Temmuz'da Millet Bahçesi'nde sahne alacak.



"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" 4 Temmuz'da Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda, aynı gün "Hiç'ten Gelenler" ve "Yaşayan Miras: Sakarya Sergisi" Ofis Sanat Merkezi'nde, "Sakarya'nın Tarihi Yüzü" sergisi Adapazarı Kültür Merkezi'nde izlenime sunulacak.



"Süt Kardeşler" tiyatro oyunu 11-12 Temmuz'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.



Festival boyunca somut olmayan kültürel miras taşıyıcı sanatçıları tarafından tezhip, çini, ebru, hat gibi geleneksel sanatların tanıtımı yapılacak, yetişkin ve çocuklara yönelik yorgancılık, ahşap oyma, deri işleme, porselen dekorlama, çarpana, kilim dokuma gibi atölyeler düzenlenecek.



Ofis Sanat Merkezi'nde 4 Temmuz'da "Yaşayan Miras" kısa film gösterimleriyle izleyiciler, geleneksel sanatların ruhunu beyaz perdede deneyimleme fırsatı yakalayacak.



Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan köklü gastronomi mirasına sahip Sakarya'nın coğrafi işaretli ıslama köftesi ve kabak tatlısının yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu, Abhaz lezzetleri ve yöresel tatlar festival boyunca beğeniye sunulacak.



- "Festival dolu dolu geçecek"



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, AA muhabirine, kentte ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı yaşanacağını söyledi.



Acar, 2021'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olarak başlayan festivalin, zamanla dünyanın en kapsamlı kültür sanat organizasyonları arasına girdiğini kaydetti.



Zengin program içeriğine sahip festival kapsamında "Lezzet Noktası" etkinliğinde kente özgü lezzetlerin tanıtılacağını anlatan Acar, "Bizzat sahada tespitlerini yaptığımız, şehrimizin mutfak mirasını ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerini koruyup ziyaretçilerle buluşturan resmi gastronomi durakları olarak nitelendirebiliriz lezzet noktalarını. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından belirlenen 46 noktada restoran ve yerel işletmeler, festival boyunca şehrin gastronomi kimliğini ön plana çıkaracak." dedi.



Acar, Fotoğraf Organizasyonları Derneği işbirliğiyle 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek, katılımcıların belirli hedef ve zaman içinde fotoğrafçılık yeteneklerini sergiledikleri, tüm günlerini fotoğrafa ayırdıkları ve şehri gezdikleri "FotoMaraton"un, festivalin ilgi çekici etkinlikleri arasında yer alacağını belirtti.



Festivalin dolu dolu geçeceğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:





"İlimizde pandemi sonrası arz ve talep dengesi çerçevesinde turizm açısından ciddi tesisleşme artışı söz konusudur. Buna bağlı turizm konaklama istatistiklerinde olumlu yönde artışlar çok net gözlemleniyor. Festivalin de turizm istatistiklerine katkısı kaçınılmaz olacaktır, şehrin kültür sanat hayatını canlandırması kesin. Festivalin, orta ve uzun vadede ilimizin marka değerinin güçlenmesine ve ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Huzurlu ve keyifli festival süreci olması temennisiyle 'Sakarya'da Birlikteyiz' sloganıyla festivalimizi düzenleyeceğiz."

